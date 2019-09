Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni: chance Bernardeschi, Dybala in panchina

Atletico Madrid-Juventus, ennesima sfida di Champions League. Si incontrano nuovamente due delle big candidate anche al successo finale. Dopo le emozioni della passata stagione, spagnoli e bianconeri si ritrovano alla prima gara del girone.

Al Wanda Metropolitano, i Colchoneros vorranno vendicare la disfatta e l’eliminazione della scorsa annata. I padroni di casa, dopo aver ceduto diverse pedine hanno costruito una squadra di grande livello. Su tutti Joao Felix, presente e futuro della squadra e della Nazionale portoghese. Dall’altra parte c’è la nuova Juventus di Maurizio Sarri chiamata a vincere giocando bene.

Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni – La squadra di Simeone ha cambiato mentalità cercando maggiormente il gioco offensivo e affidandosi alla qualità di alcuni elementi come, appunto, il neo arrivato Joao Felix. Sarà proprio il portoghese a fare coppia con Diego Costa nell’attacco dell’Atletico Madrid. Solito pacchetto difensivo con Oblak tra i pali, Trippier, Gimenez, Savic e Lodi in difesa. Capitan Koke in mezzo al campo con Lemar, Saul e Thomas. Dall’altra parte la Juventus. 4-3-3 per la squadra di Sarri con la sola novità Bernardeschi al posto dell’infortunato Douglas Costa. Pjanic dovrebbe aver recuperato. In avanti Cristiano Ronaldo e Higuain.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Joao Felix, Diego Costa. Allenatore: Diego Simeone

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri