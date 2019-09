Atletico Madrid-Juventus streaming e diretta TV Champions League, dove vedere la gara oggi 18 settembre

Atletico Madrid-Juventus, ormai una classica della Champions League. Alle ore 21, al Wanda Metropolitano, è di scena la prima gara del girone tra Colchoneros e bianconeri. La squadra di Diego Pablo Simeone sfida quella di Maurizio Sarri. Un match da non perdere che regalerà tante emozioni.

Lo scontro tra le due compagini sarà sicuramente fondamentale, esattamente come lo sarà quello di ritorno all’Allianz Stadium, per il raggiungimento del primo posto nel girone, che potrebbe consentire, almeno sulla carta, un accoppiamento migliore negli ottavi di finale.

Atletico Madrid-Juventus, le probabili formazioni – Padroni di casa motivati e desiderosi di vendicare il ko della passata stagione. Simeone dovrebbe puntare su Joao Felix e Diego Costa in avanti. Capitan Koke con Saul a dirigere il centrocampo. Gimenez e Savic davanti ad Oblak. Nella Juventus unico dubbio sulla destra con Bernardeschi che dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Douglas Costa. Pjanic recuperato. Per i dettagli sulle formazioni CLICCA QUI.

Atletico Madrid-Juventus streaming diretta TV – Come detto, Atletico Madrid-Juventus si gioca alle ore 21 al Wanda Metropolitano. La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Uno, canale 201. Per gli abbonati la sfida sarà visibile anche sulla piattaforma streaming Sky Go, utilizzabile su pc, smartphone e tablet. Per chi non fosse abbonato Sky, è possibile attivare il servizio streaming Now TV che permette di vedere 7 partite su 10 di ogni turno di Serie A, la Champions League e l’Europa League.