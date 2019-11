Atletico Madrid, Koke: “Prima ci accusavano di vincere giocando male, adesso sta accadendo il contrario…”

Niente da fare per l’Atletico Madrid sul campo della Juventus. I Colchoneros sono stati battuti per 1-0, venendo piegati da una rete su punizione di Dybala. Una sconfitta che, ai microfoni di Uefa.com, è stata così analizzata dal centrocampista Koke.

PRESTAZIONE – “E’ da un po’ di tempo che non vinciamo in trasferta, ma ho fiducia nei miei compagni e nell’allenatore. Lavoreremo per invertire questa tendenza. Spesso siamo stati accusati di vincere giocando male, adesso ci sta capitando il contrario: giochiamo bene ma non vinciamo. Creiamo occasioni, ma dobbiamo essere più cinici nell’area di rigore avversaria. Non possiamo essere critici per la prestazione offerta con la Juventus”.