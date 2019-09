Atletico Madrid, Koke pronto per la Juventus: “L’anno scorso sconfitta inspiegabile. Ma adesso…”

Vigilia di Champions League per Atletico Madrid e Juventus che domani sera si affronteranno al Wanda Metropolitano per la prima gara del girone. Sarà un remake della doppia sfida della scorsa annata quando i bianconeri riuscirono a ribaltare con un 3-0 la sconfitta dell’andata.

Ai microfoni di Marca, il capitano dei Colchoneros Koke ha parlato del match con particolare riferimento proprio a quella gara e al doppio confronto andato in scena lo scorso anno.

VENDETTA – “Clima vendicativo? No, di vendetta no. Ogni anno è diverso, sappiamo che andremo a giocare contro una delle migliori squadre al mondo, con grandi calciatori e sarà una bella partita. Ma quel che importa è provare a superare il gruppo, quello è il nostro obiettivo. E vincere, in generale. Sia contro la Juventus sia contro chiunque altro. CR7? Non c’è solo Cristiano Ronaldo nella Juventus, rispettiamo tutti i giocatori. Speriamo solo non sia nella sua giornata migliore e proveremo a marcarlo nel migliore dei modi perché non ci segni come ha fatto l’ultima volta”.

PASSATO – “La squadra lo scorso anno ha fatto tutto per passare la sfida, a Torino come al Wanda. Abbiamo giocato nella stessa maniera. Qui abbiamo fatto una grande partita, a Torino le cose non sono andate come avremmo voluto e comunque di fronte a noi c’era una squadra come la Juventus, che ha giocatori di grande qualità e che in ogni azione possono vincere la partita, come è successo con Cristiano. Se devo dire la verità, è stata una sconfitta inspiegabile. Semplicemente le cose non ci riuscirono. Come in ogni altro lavoro non esiste un giorno uguale a un altro. Ci toccò il giorno sbagliato mentre a loro quello giusto. I loro gol arrivanono nei momenti giusti: a metà del primo tempo, ad inizio della ripresa e alla fine”.