Atletico Madrid, Koke sfida il Bayern Monaco: “Non abbiamo paura. Giochiamo per vincere contro chiunque”

Sarà la partita più importante della serata di Champions League, Atletico Madrid contro Bayern Monaco. C’è grande attesa per la sfida tra Simeone e Flick ma soprattutto tra giocatori del calibro di Luis Suarez e Robert Lewandowski. A commentare la gara è stato Koke, centrocampista colchoneros, nelle ore prima dell’incontro.

Koke: “Non abbiamo paura. Giochiamo per vincere contro chiunque”

“Noi giochiamo sempre per vincere, su qualunque campo e contro qualsiasi avversario, in tutte le competizioni”, ha detto Koke senza timori. “Faremo lo stesso anche a Monaco contro il Bayern. Il nostro obiettivo è fare una buona Champions League, passo dopo passo. Credo che abbiamo tutte le carte in regola per fare male ai campioni in carica, ci auguriamo di poter interrompere la lunga striscia positiva dei bavaresi. Bayern favorito? Sicuramente è tra i favoriti per vincere la Champions, ma noi siamo consapevoli della nostra forza e dei nostri obiettivi”.