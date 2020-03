Atletico Madrid, Koke sicuro: “Abbiamo imparato dal k.o. con la Juve”

L’Atletico Madrid non riesce a superare il Siviglia, ma sogna l’impresa contro il Liverpool. Il centrocampista dei Colchoneros Koke non nasconde la delusione per il match contro gli andalusi, anche se spera di poter centrare l’obiettivo in Champions. Queste le sue parole ai microfoni di Movistar TV: “Sono rimaste abbastanza partite, dall’inizio la squadra ha cercato di vincere, loro hanno trovato il goal, abbiamo rimontato ma poi hanno avuto quel rigore. Abbiamo avuto occasioni ma non siamo riuscite a concretizzarle. Ci abbiamo provato, c’è molta concorrenza ma dobbiamo continuare a spingere. Il VAR? Serve ad aiutare l’arbitro, anche se si perde tempo, ma è così. La squadra si è fatta avanti fin dall’inizio, abbiamo avuto più possibilità del Siviglia ma non siamo riusciti a vincere. Dobbiamo approfittare delle possibilità per cercare di raggiungere la Champions League. Liverpool? Dobbiamo imparare da quello che è successo la scorsa stagione”.