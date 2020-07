Atletico Madrid, la ‘promessa’ di Savic ai tifosi: “Inseguiamo sogno Champions. Giocheremo per voi”

Una Liga conclusa al terzo posto con 70 punti all’attivo. Adesso l’Atletico Madrid proverà a recuperare le forze e dare il massimo in Champions League. Rimane la Coppa per gli uomini di Diego Pablo Simeone che dopo aver eliminato il Liverpool, campione in carica, non si pongono limiti e fanno sognare i propri tifosi. Stefan Savic, difensore colchoneros, ci crede e ha voluto mandare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti e, ovviamente, ai suoi tifosi.

Parlando ai canali ufficiali del club madrileno, Savic ha provato a fare il punto sul momento dell’Atlético Madrid dopo la conclusione della Liga e la marcia d’avvicinamento alla Champions League ad agosto. Il difenosre ha fatto una sorta di promessa ai fan colchoneros che non potranno assistere alle partite dal vivo per via della pandemia di Covid-19. “Ai tifosi dico di tenere duro, da questa situazione ne usciremo più forti”, ha esordito l’ex anche di Manchester City e Fiorentina. E rivolgendosi ai fan: “Non vediamo l’ora di avervi tra noi, siete molto importanti. Restate con noi, adesso dobbiamo rincorrere insieme il sogno Champions League. Voi ci supporterete da casa e noi giocheremo per voi“.

