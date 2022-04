Atletico Madrid, Marcos Llorente sfida il City: “Abbiamo un piano per batterli”

Il centrocampista carico verso l'andata dei quarti di finale di Champions League

Tutto è pronto per il grande calcio europeo. Torna la Champions League e lo fa con il big match tra Manchester City e Atletico Madrid. Ancora una trasferta in quel di Manchester per i Colchoneros di Simeone che sanno come battere un avversario inglese avendo fatto agli ottavi contro i Red Devils. Grande concentrazione in ogni singolo e idee chiare su cosa fare. Lo conferma anche Marcos Llorente, centrocampista degli spagnoli, che come riportato da Manchester Evening News, ha detto la sua sulla sfida.