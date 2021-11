Atletico Madrid-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Atletico Madrid-Milan si gioca questa sera, mercoledì 24 novembre alle ore 21 per la quinta giornata del girone di Champions League. Ultima chiamata per il Diavolo obbligato a vincere e sperare che il Liverpool batta il Porto nell’altra...

Qualche dubbio di formazione per entrambi gli allenatori anche se i 22 che dovrebbero scendere in campo potrebbero essere i seguenti:

La partita tra Atletico Madrid-Milan , sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà come detto oggi, mercoledì 24 novembre 2021 , con calcio d’inizio programmato alle ore 21,00 al Wanda Metropolitano di Madrid, casa dei Colchoneros.

Atletico Madrid-Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, la piattaforma che si è assicurata di diritti della migliore partita in programma nel corso dei mercoledì di Champions League. La gara sarà quindi visibili sulle moderne smart tv compatibili con l’app di Prime Video, o il alternativa su tutti i televisori collegabili ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.