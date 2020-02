Atletico Madrid, Savic: “Partita tatticamente perfetta. Serie A? Tifo Lazio”

L’Atletico Madrid batte a sorpresa il Liverpool nell’andata degli ottavi. Il difensore dei Colchoneros Stefan Savic commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Penso che abbiamo fatto un’ottima partita tatticamente. Siamo riusciti a vincere e siamo molto contenti perché non è facile battere questo Liverpool. Ma sono solo i primi 90 minuti. Manca il ritorno, vedremo come andrà a finire. I nostri tifosi sono i migliori in Europa. Avete visto com’erano incredibili per tutto il tempo. Con loro possiamo fare grandi cose. Siamo contenti di poter contare su di loro nei momenti di difficoltà. Seguo ancora la Serie A. Quest’anno è molto interessante con Juventus, Inter e una squadra che sta facendo benissimo come la Lazio. Mi piacerebbe che vincessero i biancocelesti”.