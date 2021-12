Atletico Madrid, Simeone: “Col Porto con tante assenze ma ci proveremo”

Il tecnico dei colchoneros ha presentato il match decisivo per l'accesso agli ottavi di Champions League

Redazione ITASportPress

Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone in conferenza stampa, ha parlato della sfida di domani contro il Porto, decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. “Vincere aiuta a vincere e fa sempre bene. Domani però abbiamo una partita importantissima, con un avversario che gioca molto bene, primo nel suo campionato, come il Milan primo in Italia. Abbiamo affrontato squadre molto forti e per vincere dovremmo portare la partita a nostro favore”.

Sulle assenze: "Gimenez non ci sarà così come Savic e Felipe. Ma ho un gruppo di uomini straordinari di cui mi fido, che sapranno portare avanti una situazione difficile come questa anche senza tre centrali difensivi su quattro".

PORTO - Sulla squadra avversaria: “Il Porto è una squadra incredibile, che sta facendo molto bene. Conceicao sta facendo un grandissimo lavoro. E’ una squadra ben strutturata, forte in fase difensiva e micidiale in contropiede. E’ davvero un'ottima squadra. Sarà una partita difficile”. Sulle critiche: “Da quando ero giocatore e ora da allenatore, non mi sono mai esaltato per le lusinghe e né tantomeno depresso per le critiche. Non mi interessano. So cosa voglio domani e cercheremo di raggiungere tutti quell’obiettivo".