Atletico Madrid, Simeone esalta Oblak: “Fa la differenza come Messi…”

MVP della sfida contro il Liverpool, Jan Oblak strappa applausi da parte dei compagni, del pubblico e ovviamente anche da parte del suo allenatore. Diego Pablo Simeone esalta l’estremo difensore dell’Atletico Madrid e lo fa dopo una prova magistrale dei suoi, capaci di eliminare i campioni in carica del Liverpool.

Parlando ai microfoni del sito ufficiale della Uefa, il Cholo ha descritto la gara e elogiato il suo portiere: “Oblak è incredibilmente importante, proprio come Savić, Felipe, Joao Félix. Abbiamo il miglior portiere del mondo, proprio come il Barcellona ha Messi, che è il loro simbolo. Oblak è il migliore e fa la differenza per noi e per questo è dove si merita di essere. Sono molto contento per la squadra e il club. Siamo tornati nelle migliori otto squadre in Europa e abbiamo battuto un avversario straordinario. Loro sono stati brillanti, con la loro folla che spingeva come hanno sempre fatto, ma siamo riusciti a superarlo. Nel calcio devi cercare di rendere la vita difficile per l’avversario. Abbiamo cercato di spingerli in alto con Costa, Félix e Correa. Non abbiamo mai rinunciato neanche dopo il loro secondo gol, l’abbiamo portata sul 2-1 e abbiamo sentito che qualcosa dentro di noi è scattato”, ha concluso Simeone.