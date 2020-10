Atletico Madrid, Simeone: “Il Bayern è una potenza di fuoco, ma noi vogliamo migliorarci”

L’Atletico Madrid di Simeone è pronto a tornare in campo in Champions League dopo una prima giornata carica di emozioni, domani gli spagnoli sfideranno i campioni in carica del Bayern Monaco. Il Cholo Simeone ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida europea.

LE PAROLE DI SIMEONE

“Siamo sulla strada giusta e domani affronteremo un avversario molto importante – ha dichiarato Simeone. È la terza volta che giochiamo contro il Bayern dal 2016 ed è sempre emozionante, dinanzi a una potenza di fuoco del genere dobbiamo difenderci con responsabilità e lavoro, consapevoli che avremo le nostre occasioni. Il mio obiettivo è migliorare il club e continuare a farlo competere ad alti livelli. Misurarci ancora una volta con una delle migliori squadre in circolazione ci dà grande entusiasmo”.