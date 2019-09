Atletico Madrid, Simeone: “Juve che ha sofferto nella marcatura a zona, ecco perché ho tenuto Saul”

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato del 2-2 ottenuto negli ultimi minuti contro la Juventus in Champions League, grazie a due reti da palla inattiva, dove i bianconeri soffrono da inizio stagione:”Hanno sofferto nella marcatura a zona, tutti mi hanno chiesto perché ho lasciato in campo Saul ed ecco spiegato il motivo: è alto come i giocatori della Juventus. Dobbiamo cercare massimo equilibrio, alcune cose vanno recuperate dallo scorso anno, ma non dimentichiamoci che questa nuova ha molti giovani, la media dell’età è ben più bassa. I ragazzi devono imparare velocemente i dettami, così possiamo andare dove vogliamo arrivare”.