Atletico Madrid, Simeone: “Non stringerò la mano al 90′ a Klopp”

Il tecnico del club capitolino ha spiegato il motivo in sala stampa alla vigilia del match contro i Reds

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Simeone in conferenza stampa, alla vigilia della partita del quarto turno di Champions League contro il Liverpool, ha chiarito che non intende stringere la mano al collega Jurgen Klopp dopo la partita di domani. Secondo l'ex calciatore dell'Inter il tecnico tedesco nel match di andata si è rifiutato di farlo. “Ho già spiegato il mio comportamento dopo la prima partita. Non mi piacciono le strette di mano post partita perché ci sono emozioni e stati emotivi diversi. So che in Gran Bretagna questa è un'usanza, una manifestazione di cortesia, ma non la condivido e non amo la falsità. Quindi mi comporto come mi sento".