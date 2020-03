Atletico Madrid, Trippier risponde alle accuse: “Troppo difensivisti? Se con il Liverpool giochi a viso aperto ne prendi 6…”

L’Atletico Madrid, prima della sospensione della competizione a causa dell’emergenza Coronavirus, ha realizzato l’impresa eliminando il Liverpool campione in carica dalla Champions League. Un’affermazione, quella spagnola, che ha fatto storcere la bocca al tecnico dei Reds Jurgen Klopp, che ha criticato il calcio difensivista praticato dalla formazione di Simeone. In risposta alle parole dell’allenatore tedesco, al Mirror, ha parlato il giocatore dei Colchoneros Kieran Trippier.

PIANO – “Noi siamo andatì là con un piano e lo abbiamo messo in pratica. La gente ha la percezione che siamo una squadra difensiva, ma penso che si stiano facendo prendere la mano dal modo in cui abbiamo giocato contro il Liverpool. Se vai là e giochi a viso aperto perdi 6-0, non so cosa si aspettassero le persone. Sapevamo che sarebbero calati a causa dell’intensità messa in campo: ci sono voluti più di 100 minuti, ma abbiamo vinto 3-2. La gente può lamentarsi quanto vuole, ma noi abbiamo pensato che fosse necessario giocare in quella maniera”.