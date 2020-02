Atletico, Morata: “Juve? Non la vorrei mai incontrare in Champions”

Esulta l’Atletico Madrid, che batte il Liverpool in casa nell’andata degli ottavi di finale. L’attaccante dei Colchoneros Alvaro Morata commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Sto bene, ho preso una botta, ma non è niente di preoccupante. Ho qualche rimpianto per l’occasione sprecata. Non devo pensarci più, meglio concentrarsi sul ritorno. Penso che Liverpool e Juve sono i migliori. Simeone ci ha detto che facendo la partita come al solito senza smettere di credere avremmo potuto farcela. Siamo un gruppo forte e unito. Juventus? Preferisco non vederla mai più in Champions League. Penso che i bianconeri, il Liverpool e il PSG siano favoriti. Ma in Champions non c’è nulla di certo”.