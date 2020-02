Atletico, Simeone: “Contento per la nostra gente. Mi ha emozionato”

L’Atletico Madrid fa l’impresa battendo nell’andata degli ottavi di finale il Liverpool campione in carica. Il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una partita bella e intensa, con molta qualità che avevano anche loro come la velocità. Abbiamo cercato di pressare alti e abbiamo trovato il gol. Ci è andata bene e poi abbiamo difeso. Abbiamo coperto bene il campo e creato qualche occasione. Sono contento che i giocatori abbiano capito come si gioca. Non pensiamo al ritorno. Manca ancora tanto. Pensiamo alla nostra Liga. Sono contento per la nostra gente e per i giocatori. Quando abbiamo girato la rotonda per arrivare allo stadio, non ho mai sentito così tanto i brividi dei tifosi. E quando abbiamo trovato subito il gol, siamo riusciti a vincere una partita importante”.