Atletico, Simeone: “CR7 un animale da gol, servirà attenzione”

Ancora una volta l’Atletico Madrid trova Cristiano Ronaldo sulla sua strada. I Colchoneros temono il portoghese della Juventus che ha condannato la squadra spagnola in diverse occasioni. Il tecnico Diego Simeone elogia CR7 e carica i suoi nel corso della conferenza stampa: “È difficile preparare una partita contro di lui. È un animale da gol, ha un livello diverso e con lui in area serve attenzione: non è facile da controllare, ha un cambio di passo e una capacità di segnare che come visto abbiamo sofferto. È un animale da gol”.