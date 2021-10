Atletico, Simeone: “Liverpool in salute. Merito del ritorno di Van Dijk”

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone spiega come immagina il match contro il Liverpool

L'Atletico Madrid ritrova il Liverpool sulla sua strada. L'ultima volta, i Colchoneros riuscirono a eliminare a sorpresa i Reds favoritissimi alla vigilia. Era il 2019/20. Il tecnico Diego Simeone analizza l'avvicinamento a questo match importante per gli spagnoli: "Ci aspettiamo una grande partita, davanti a tanta gente e con le maglie biancorosse. L'ultima volta i i tifosi sono stati fondamentali. Dobbiamo occuparci delle partite che dobbiamo giocare da domani. Non abbiamo alcun peso ed è inutile dare un parere, tanto la UEFA o la CONMEBOL... decideranno sempre come vogliono, lo hanno sempre fatto. Ci sono sempre partite da giocare, io devo solo far stare bene i miei giocatori. Mi sembra che Chelsea, Manchester City e Liverpool stiano attraversando un periodo fantastico. Guardare tutti e tre giocare, con caratteristiche e ritmi diversi, dà piacere. Il Liverpool ha dinamismo, velocità, è forte in area, nell'uno contro uno, lascia spazi senza paura in difesa, è pericoloso in contropiede, Van Dijk ha ridato la sicurezza che non poteva avere la scorsa stagione. Ci sono grandi calciatori con idee molto chiare e un attacco molto forte. Cercheremo di portare la partita dalla nostra parte, speriamo di colpire i loro punti deboli".