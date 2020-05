Aulas rincara la dose: “In Francia stupidi a fermarci. Testa mozzata contro la Juventus”

La Bundesliga è già ripartita, mentre Serie A e Premier League stanno ancora aspettando l’ok del Governo. I massimi campionati europei hanno e stanno tutt’ora lavorando per portare a termine il calendario, accollandosi anche il rischio di non poter portare a termine il rispettivo campionato. La Francia invece ha voluto dire subito stop interrompendo la Ligue 1, Ligue 2 e anche il calcio dilettantistico. Una scelta che il presidente Aulas ancora non riesce ad accettare.

Aulas critico

In un’intervista rilasciata all’Equipe il numero uno del club ha commentato così la sospensione: “I protocolli sanitari sono ora strumenti standardizzati , la UEFA è arrivata persino al punto di rilasciare un protocollo unico, che però in Francia non guardiamo nemmeno. E’ uno scandalo assoluto. I nostri erano lì, tuttavia hanno tratto conclusioni diverse. Allora possiamo dire che siamo davvero troppo stupidi“.

Juventus

Nonostante lo stop del campionato, la stagione del Lione è tutt’altro che finita. I francesi infatti dovranno difendere l’1-0 ottenuto contro la Juventus. Nel match di ritorno però, secondo Aulas, i bianconeri saranno avvantaggiati: “Ci troveremmo con entrambi i piedi legati e la testa mozzata per giocare contro i bianconeri, che nel frattempo avranno ripreso la competizione dalla fine di giugno“.