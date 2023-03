Champions, De Laurentiis si scaglia contro la nuova riforma: “E’ una follia”

Il patron del Napoli è stato intervistato da Bild e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "E' una follia questa riforma, mette in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club. L’intero formato deve essere radicalmente cambiato. La mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Per questo dovresti ridurre i campionati nazionali, ad esempio a 16 invece di 18 o 20 squadre. Ciò ridurrebbe il carico per i primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti, in gare secche".