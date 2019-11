B. Dortmund, Hummels si… inchina a Messi: “È il migliore che abbia mai visto. Quando è in forma non c’è niente da fare…”

Serata da record per Lionel Messi, attaccante del Barcellona. Un gol e due assist per La Pulce nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Un successo che regala il primato solitario e la qualificazione agli ottavi della competizione.

A ‘subire’ la notte magica dell’argentino, i tedeschi del Borussia e, soprattutto, Mats Julian Hummels, centrale difensivo che ha fatto i conti con l’attacco blaugrana e le prodezze degli avversari. Parlando ai microfoni della UEFA, il classe ’88 ha ammesso la forza dei rivali ed in particolare ha esaltatato le capacità di Messi.

NESSUNO COME LUI – “Noi abbiamo giocato una buona partita ma il Barcellona è stato perfetto. Messi, ovviamente, è sempre pericoloso e lo sappiamo. Ci siamo disuniti dopo il primo gol e un mio passaggio errato ha viziato la seconda rete”, ha detto Hummels che poi si sofferma su Messi. “ Quando Messi è in questa forma non c’è niente da fare, è il miglior giocatore di calcio che abbia mai visto”.