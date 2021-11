Barcellona, Aguero rischia di non poter più giocare

Il calciatore argentino teme per la sua carriera

L'attaccante del Barcellona, Sergio Aguero, arrivato nell'ultima sessione di calciomercato a parametro zero, dovrà rimanere fuori dai campi di calcio per almeno tre mesi, dopo il malore che l'ha costretto ad abbandonare il campo al 41° minuto del primo tempo, nella partita di Liga contro il Deportivo Alaves. Aguero teme, che a causa dei suoi problemi cardiaci, non possa più essere in grado di continuare a giocare. Questo rischio potrebbe diventare purtroppo anche realtà, perchè la sua situazione sembrerebbe piuttosto seria. Per l'occasione, la madre e il fratello del calciatore, che da due mesi vivono a Madrid si trasferiranno a Barcellona per iniziare a stargli vicino nel momento più difficile della sua carriera da calciatore.