Barcellona-Bayern Monaco diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Barcellona-Bayern Monaco si gioca oggi venerdì 14 agosto alle 21.00 per i quarti di finale di Champions League. Le due squadre si affrontano dopo aver eliminato agli ottavi rispettivamente Napoli e Chelsea. Sarà anche il confronto tra due dei giocatori più forti e in forma della stagione: Lionel Messi e Robert Lewandowski.

Barcellona-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per il Barcellona di Setien che deve scegliere se mandare in campo dall’inizio Antoine Griezmann. Dovrebbe essere dunque un 4-3-3 per i blaugrana con Ter Stegen in porta. Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba in difesa. Busquets, De Jong e Vidal in mezzo al campo. Messi, Suarez e Griezmann in avanti. Qualche dubbio anche per i campioni di Germania del Bayern Monaco. Neuer tra i pali. Kimmich, Boateng, Sule e Alaba in difesa con Alphonso Davies in dubbio per un risentimento muscolare nelle scorse ore. In mezzo al campo Thiago Alcantara e Goretzka. Coman, Muller e Gnabry agiranno alle spalle del bomber Lewandowski.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Suárez, Griezmann.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Sule, Alaba; Thiago Alcántara, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Barcellona-Bayern Monaco che si giocherà alle 21 andrà in scena all’Estadio Da Luz di Lisbona, che ospiterà anche la finale. La gara sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky. Il match andrà in onda sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, su Sky Sport Football al numero 203 del satellite e su Sky Sport al numero 251 del satellite.

Per gli abbonati Sky, la sfida tra Barcellona e Bayern Monaco si potrà seguire anche in diretta streaminig su Sky Go. Si potrà accedere alla piattaforma collegandosi al sito e scaricando l’app su vari dispositivi anche mobili come pc, notebook, smartphone o tablet. Esiste poi, un’altra possibilità rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire il meglio del calcio di Sky, Champions League compresa.

