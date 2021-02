Barcellona, Braithwaite sfida il Psg in Champions: “Non considerateci già fuori…”

Si è preso qualche ora per riflette, poi, sui social, Martin Braithwaite ha voluto mandare un chiaro segnale al suo Barcellona ma soprattutto al Paris Saint-Germain. Dopo il 4-1 subito ad opera dei parigini in Champions League, le chance di ribaltare il risultato per i blaugrana sembrano davvero ridotte al minimo, eppure, il centravanti ex Leganes crede ancora in quella che sarebbe un’altra remuntada.

Barcellona, Braithwaite ci crede

Nonostante la grande amarezza per la partita, Braithwaite chiede a tutti di credere nell’impresa: “Davvero deluso dal risultato della partita contro il Psg”, ha scritto su Twitter l’attaccante. “È tempo di analizzare, imparare e continuare a lavorare sodo. Ma non daterci per eliminati!”. Parole che suonano come una grande voglia di rimediare alla brutta prova di martedì sera ma che dovranno avere un seguito sul campo. Vedremo se il Barcellona riuscirà a ripetere quando già avvenuto nel 2017…

L’attaccante non è il solo nel credere alla rimonta…