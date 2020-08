Barcellona, Busquets: “Possiamo vincere la Champions League. Futuro Setien? Pensiamo al campo…”

Non sarà della partita perché squalificato, ma Sergio Busquets si fida dei suoi compagni e del Barcellona. La partita di sabato contro il Napoli potrebbe essere il primo passo per arrivare alla vittoria finale della Champions League. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita, il centrocampista ha commentato i temi caldi dell’ambiente blaugrana.

Busquets: “Possiamo vincere la Champions League”

“Siamo positivi, giocheremo al 100%. Proveremo a segnare un gol, se lo faremo credo che la gara andrà bene”, ha esordito Busquets. “In questa settimana ci siamo allenati bene, speriamo di trarne i frutti domani. Sappiamo che si tratta di una partita importante, a eliminazione diretta. Abbiamo molta voglia di continuare in questa competizione e andare alla Final Eight. Giocare contro il Napoli non è semplice, hanno un grande allenatore e giocatori di grandissimo livello”. E ancora sulla Champions: “Qualche problema in questa competizione negli ultimi anni? Non guardiamo indietro, pensiamo solo alla prossima partita. Ogni gara è a sé. So solo che possiamo vincere la Champions League”.

Infine una chiosa sul futuro del tecnico Quique Setien: “Noi calciatori dobbiamo stare lontani da queste vicende, queste decisioni deve prenderle il club”, ha spiegato il centrocampista. “Il nostro dovere è quello di pensare al campo. Posso dire che la squadra ha fatto una gran settimana. Adesso pensiamo al Napoli, la partita più importante ora. Arthur? Devo dire che è stata una sorpresa sapere che non ci sarà ma sono cose che vedrà lui col club”. E sul Napoli: “Il Napoli è una squadra forte. Ma noi proveremo a tenere il controllo della partita e fare gol, come cerchiamo di fare sempre. Quello che contano nelle partite sono i gol”.

