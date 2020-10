Il centrocampista del Barcellona Coutinho salterà la sfida di Champions League con la Juventus. Lo ha comunicato il club catalano che Ronald Koeman in vista del match di mercoledì prossimo non potrà contare sull’ex Bayern. I test effettuati questa mattina hanno evidenziato per Coutinho un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra. L’evoluzione dell’infortunio verrà valutata nei prossimi giorni.