Barcellona, Coutinho: “Siamo dentro un processo di ricostruzione, alti e bassi normali. Messi e Neymar…”

Philippe Coutinho ritrova la Juventus dopo i precedenti italiani con la maglia dell’Inter, il brasiliano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i bianconeri: “È una grande partita – dichiara il fantasista – , noi puntiamo ad arrivare primi. È importante vincere, anche quando vieni da una sconfitta, sei più ansioso di tornare in campo e mostrare la tua forza”. Coutinho poi prova a spiegare gli alti e bassi che hanno caratterizzato l’inizio della stagione del Barcellona: “L’allenatore è cambiato, così come i giocatori. Tutto questo fa parte del processo di ristrutturazione. Serve un po’ di pazienza e noi, che siamo dentro, dobbiamo cercare di far funzionare tutto nel miglior modo possibile. Noi dobbiamo solo avere voglia di migliorare e di conseguenza miglioreremo”. Poi sulla possibilità di vedere nuovamente insieme Messi e Coutinho: “Non posso sapere cosa riserverà il futuro, però l’unica cosa che so è che nel calcio tutto può succedere”.