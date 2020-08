Barcellona, de Jong: “Bayern Monaco favorito? Vedremo chi vincerà. Sull’arrivo di Pjanic…”

Una finale anticipata quella di questa sera tra Barcellona e Bayern Monaco in Champions League. Le due squadre sono indubbiamente tra le più forti formazioni rimaste a contendersi l’ambito trofeo. A parlare della gara e non solo è stato il centrocampista blaugrana Frankie de Jong intervenuto ai microfoni di beIN Sports.

De Jong: “Vedremo chi vincerà. Abbiamo fiducia”

“Il Bayern Monaco è favorito? Non mi interessa chi è il favorito. Il Bayern è una grande squadra ma vedremo cosa succederà durante la partita e chi sarà stato più bravo”, ha detto de Jong. “Noi siamo sempre tra i favoriti perché il Barça non può non esserlo. In ogni caso ci sono diverse squadre che possono vincere la Champions League. Siamo arrivati a Lisbona con grande fiducia, siamo una delle migliori squadre al mondo e abbiamo grandi giocatori. Con il Napoli è stata una bella partita, abbiamo vinto contro un avversario difficile giocando un bel primo tempo che ci ha fatto stare tranquilli nel secondo”.

Un pensiero, poi, sul prossimo arrivo in casa blaugrana: “Pjanic? Sappiamo che è un grande giocatore, ha tanta qualità quando ha la palla tra i piedi. Ho giocato la scorsa stagione contro di lui in Champions. Renderà la squadra più forte”.

