Barcellona, De Jong ci crede: “Ritorno col Psg? Sarà dura, ma abbiamo già fatto delle rimonte in stagione…”

Sembrava poter essere una bella serata di Champions League per il Barcellona, invece, dopo l’iniziale vantaggio siglato da Messi su rigore conquistato da Frenkie De Jong, i blaugrana sono poi stati travolti per 4-1 dal Paris Saint-Germain. Quattro reti fuori casa che necessiteranno un grosso impegno al Parco dei Principi per la gara di ritorno. Sebbene il risultato lascia pochi spunti e spiragli di rimonta, proprio il centrocampista olandese del club catalano prova a caricare l’ambiente visti anche alcuni precedenti stagionali.

De Jong ci crede: “Possiamo rimontare”

“All’inizio della partita abbiamo giocato abbastanza bene, ma nel secondo tempo il Psg è stato davvero grande”, ha spiegato Frenkie De Jong ai microfoni di Uefa.com. Ma in vista del ritorno di Champions League al Parco dei Principi il prossimo 10 marzo, l’olandese non dà il Barcellona per spacciato: “Abbiamo già fatto rimonte in Coppa di Spagna in questa stagione. Adesso ci proveremo anche a Parigi. Sarà difficile, ma ci proveremo…”.