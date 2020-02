Barcellona, de Jong: “Napoli grande squadra, non possiamo sbagliare”

Cresce l’attesa per la gara fra Napoli e Barcellona, in programma domani sera allo stadio San Paolo. In vista del match, al sito ufficiale della Uefa, ha parlato il centrocampista blaugrana Frenkie de Jong.

ATTENZIONE – “Gli azzurri sono una grande squadra con giocatori di qualità. In campionato hanno ottenuto dei risultati inferiori alle aspettative, ma in Champions hanno fatto molto bene, basti pensare alle partite contro il Liverpool. Adesso ci vuole maggiore attenzione: nella fase a gironi se hai una serata no hai il tempo di rimediare, nelle sfide a eliminazione diretta c’è più tensione e minor differenza di qualità: per gli spettatori è più emozionante”.

