Barcellona disastro Champions: col Bayern senza un tiro in porta in 90′

La prima senza Messi in Champions per il Barcellona è da dimenticare

Il Barcellona è stato surclassato in casa dal Bayern Monaco che nel debutto in Champions League ha vinto 3-0. Punteggio che poteva essere molto più ampio per i tedeschi al Camp Nou visto che la squadra catalana non è mai esistita. Un debutto in Champions per la prima volta senza Messi che è risultato un vero disastro visto che in 90' il Barcellona non ha mai tirato in porta e Neuer non ha mai corso pericoli. Per la squadra di Koeman un cammino di Champions League che si mette subito in salita dopo la sconfitta di stasera arrivata con i gol di Muller e doppietta di Lewandowski.