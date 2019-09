Barcellona, Griezmann ammette: “Devo ancora imparare i movimenti di Messi e Suarez…”

Debutto stagionale in Champions League non esaltante per il Barcellona. Lo 0-0 contro il Borussia Dortmund è stato, però, accolto con piacere, soprattutto dopo che Ter Stegen è riuscito a salvare la porta blaugrana parando un rigore di Reus.

Al termine della gara Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, ha voluto spiegare il motivo della prova opaca, sua e di squadra.

FEELING – Ai microfoni di Movistar, l’ex Atletico Madrid ha fatto mea culpa ammettendo di trovare ancora quel rapporto di sintonia con i compagni d’attacco: “Sono qui da soli due mesi. Devo abituarmi al gioco del Barcellona e ai movimenti dei compagni”, ha detto Griezmann. “Devo giocare più con Suarez e Messi, ma anche Ousmane (Dembelé ndr). Devo capire e imparare i loro movimenti, come loro devo imparare a conoscere me”. E sull’esito della gara: “Alla fine abbiamo strappato un punto. Non è male. In casa nostra sarà diverso…”.