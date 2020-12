Barcellona, Griezmann fa autocritica: “Contro Juventus immagine brutta per noi. Senza corsa, voglia e attitudine giusta. Tutto male”

Mastica amaro Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, dopo la sconfitta pesate subita ad opera della Juventus nell’ultima sfida del Girone di Champions League. Vetta del raggruppamento persa e netto il 3-0 con cui la Vecchia Signora si è sbarazzata dei blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo, il centravanti francese ha ammesso la “pochezza” della prova dei suoi confidando come tutto sia andato male, soprattutto all’inizio del match.

Griezmann: “Mancata attitudine giusta, corsa, attacco e difesa. Tutto…”

Parole dure quelle di Griezmann che riflette su ciò che è mancato al Barcellona nella sfida con la Juventus: “Bella domanda. Non so cosa sia successo. Soprattutto all’inizio era come se non fossimo in campo. Non saprei dire il motivo: forse mancanza di voglia, attitudine, corsa, difesa, attacco … tutto male”, ja detto duiramente il numero 7. “Di chi è la colpa? Siamo noi giocatori a scendere in campo, quindi siamo noi che dobbiamo lavorare, migliorare e lavorare ancora. Solo in questo modo si può andare avanti”. “Non cercheremo di trovare scuse per questa sconfitta. L’unico modo è mettere tutto da parte e lavorare per le prossime gare. Domenica abbiamo una partita e dobbiamo vincerla perché altrimenti ci complicherebbe ancora di più la situazione. La gara contro la Juventus non è stata una bella immagine per noi, per la società e per i fan. Dobbiamo uscirne e vincere”.

In ogni caso il Barcellona si è qualificata come seconda del girone: “Quale avversario per il prossimo turno? L’avversario al secondo turno non avrà importanza, dovrà venire qui e giocare contro il Barça e dobbiamo dimostrare che possiamo vincere la Champions League, proprio come la prossima gara di domenica, che dobbiamo vincere per dimostrare che possiamo essere lì”.