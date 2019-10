Barcellona, Griezmann: “Per me sarà una partita speciale. L’Inter? Ha un grande allenatore”

Alla vigilia della gara contro l’Inter, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, ha parlato in conferenza stampa l’attaccante del Barcellona Antoine Griezmann. Queste le sue parole.

CHAMPIONS – “Le partite di Champions sono sempre speciali, questa per me lo sarà ancora di più visto che sarà la prima al Camp Nou con il Barcellona. Dovremo fare un grande lavoro di squadra per portare a casa i tre punti. Questa competizione è il sogno di tutti”.

CONDIZIONE – “Sto bene, ma devo ancora migliorare nei movimenti: qui c’è una filosofia diversa e devo capire meglio gli ingranaggi. Devo entrare di più nel gioco della squadra, ma avverto la fiducia dell’ambiente. Mi manca poco per essere al massimo”.

MESSI – “Con Lionel ho un buon rapporto, siamo in sintonia. Purtroppo è stato infortunato e non abbiamo potuto migliorare la nostra intesa”.

SPOGLIATOIO – “Le decisioni arrivano sempre dall’alto, dal presidente, però ovviamente alcuni giocatori, quando parlano, sono più ascoltati di altri”.

INTER – “Conte è un ottimo tecnico, ha sempre ottenuto degli ottimi risultati. Domani sarà una gara difficile, noi dovremo dare il massimo per ottenere la vittoria”.

GODIN – “Al Mondiale, quando ci siamo incontrati, è stato speciale. Tutte le gare contro di lui lo sono, perché lui per me è un amico e un esempio. E’ anche il padrino di mia figlia. Ma se potrò sorprenderlo, lo farò”.

OBIETTIVO – “Il mio obiettivo è quello di giocare tutte le partite ed essere un punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo”.