Barcellona, Griezmann si lamenta: “I compagni non vedono i miei movimenti…”

C’è tanto rammarico nelle parole di Antoine Griezmann al sito ufficiale della UEFA dopo il pari per 1-1 contro il Napoli. L’attaccante del Barcellona, autore del gol del pari nella ripresa, ha confidato di essere un poì deluso e frustrato da come è andata la partita. In modo particolare dal feeling ancora da migliorare con i compagni di squadra.

NON MI VEDONO – “Siamo venuti per vincere e abbiamo giocato per vincere, ma evidentemente non era destino succedesse al San Paolo”, ha detto Griezmann sul match. “All’inizio, era difficile per noi trovare o creare spazio, per arrivare a fare gol. Ma più vedevamo che loro si stancavano, più riuscivamo a spingere e avvicinarci a fare gol. Il mio feeling con i compagni? Ho bisogno di lavorare sul mio gioco: il team ha bisogno di me per creare ampiezza e migliorare la qualità del gioco verticale. A volte vedono i miei movimenti, altre volte proprio no“.