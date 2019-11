Barcellona, i numeri della crisi: in Champions corre 16 km in meno a partita dello Slavia Praga

Risultato deludente, quello ottenuto ieri sera dal Barcellona al Camp Nou. I blaugrana, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, sono stati fermati sullo 0-0 dallo Slavia Praga. Un mezzo passo falso che AS ha analizzato attraverso i numeri, in particolar modo quelli relativi ai chilometri percorsi dalla formazione di Valverde.

I DATI – Il Barcellona, contro i cechi, ha percorso 111 km, quattordici meno rispetto ai giocatori dello Slavia Praga, che ne hanno percorsi 125.3. In totale, in queste prime quattro giornate di Champions League, i catalani hanno percorso 420,4 km, per una media di 105, 1 km a partita: ben 68 in meno dello Slavia, che complessivamente ha percorso 486,8 km, con una media di 121, a gara. Un dato che pone i blaugrana dietro anche alle altre due formazioni del girone, con Inter e Borussia Dortmund che hanno percorso rispettivamente 459,6 e 455,1 km.