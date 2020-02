Barcellona, il record negativo di Setien: è il primo tecnico in 23 anni a non vincere al debutto in Champions League

Era dal 1997 che un allenatore del Barcellona non vinceva al debutto in Champions League alla guida dei blaugrana.

L’1-1 contro il Napoli al San Paolo nel match d’andata degli ottavi di finale del torneo, costa un record negativo a Quique Setien. L’allenatore, infatti, eguaglia Louis Van Gaal che nel settembre del 1997 venne sconfitto dal Newcastle al debutto in Champions League sulla panchina del Barcellona per 2-3. Il Barcellona, nonostante la rete nella ripresa di Griezmann, non è riuscito a ribaltare il risultato e dovrà giocarsi il passaggio del turno davanti al pubblico del Camp Nou. Setien, arrivato in Catalogna a gennaio, dovrà portarsi dietro questo record negativo ancora a lungo…