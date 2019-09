Barcellona, il ritorno di Messi: prima volta tra i convocati in stagione

E’ tornato Lionel Messi. Quarantasei giorni dopo l’infortunio accusato nel primo allenamento dopo le vacanze e centoundici giorni dopo l’ultima apparizione nella finale di Coppa del Re contro Valencia, il nome dell’argentino è tornato a figurare nell’elenco dei convocati dle Barcellona per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma domani sera in Germania.

Messi ha sostenuto le ultime due sessioni di allenamento insieme al resto della squadra e l’idea di Ernesto Valverde, da quanto trapela, sarebbe quella di inserirlo a partita in corso. L’impiego dal primo minuto è invece previsto in occasione del prossimo match di Liga contro il Granada.