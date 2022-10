Barcellona-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Girone molto combattutto quello di Barcellona e Inter che, di fatto, si contendono lo scettro di seconda dietro al Bayern Monaco e davanti al Vitkoria Plzen. Dopo il successo di San Siro, l'Inter sarà chiamata ad un'altra battaglia ma dovrà vedersela non solo con gli undici in campo dei blaugrana ma con un Camp Nou in formato da battaglia che proverà a spingere la squadra alla vittoria. Lautaro e Dzeko in avanti per i nerazzurri, ancora out Lukaku. Lewandowski con due tra Raphina, Ansu Fati e Dembelé, in attacco.