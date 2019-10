Barcellona-Inter streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 2 ottobre

Barcellona-Inter seconda gara del girone F di Champions League. Si gioca alle 21 al Camp Nou la sfida tra i blaugrana e i nerazzurri. Dopo il pareggio della prima giornata del raggruppamento, rispettivamente contro Borussia Dortmund e Slavia Praga, le due compagini cercano i tre punti che potrebbero mettere le basi per il passaggio del turno. Momenti opposti per le due squadre che si trovano al quarto posto della Liga e al primo della Serie A. Valverde alle prese con il dubbio Messi, Conte senza il suo pupillo Lukaku.

Barcellona-Inter, le probabili formazioni – Qualche problema di formazione per i padroni di casa del Barcellona. Il più importante, come sottolineato anche dal tecnico alla vigilia, riguarda la presenza o meno dal primo minuto di Lionel Messi. L’attaccante argentino, reduce dall’infortunio accusato in campionato contro il Villarreal, è stato convocato, ma potrebbe partire dalla panchina. Stesso discorso per Dembelé e Ansu Fati. Ecco perché i blaugrana dovrebbero schierarsi con Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; de Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann. Problemi anche in casa Inter dove Antonio Conte dovrà rinunciare a Romelu Lukaku. Per i nerazzurri ci saranno Lautaro Martinez e l’ex Alexis Sanchez in avanti. Per il resto confermati i titolarissimi: Handanovic, Godin, de Vrij e Skriniar in difesa. Brozovic, Sensi e Barella in mezzo al campo; D’Ambrosio a destra e Asamoah a sinistra.

Barcellona-Inter, streaming e diretta tv – Barcellona-Inter con fischio d’inizio alle 21 sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD con ampio pre e post-partita. Il match sarà visibile anche per gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile anche per pc, cellulari, tablet e diversi altri dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili. Per farlo basta registrarsi al servizio.