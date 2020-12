Barcellona-Juventus, ai social non sfugge la partita fuori dal campo tra… Manolo Portanova e Koeman

La Juventus ha espugnato il Camp Nou battendo il Barcellona per 3-0. Due gol di Cristiano Ronaldo su rigore e la rete di McKennie hanno regalato tre punti e primato nel girone ai bianconeri. Sul campo, o meglio, fuori dal terreno di gioco, a non passare insosservato è stato il comportamento delle due panchine. In modo particolare, in occasione del secondo rigore assegnato alla Vecchia Signora, ecco che Ronald Koeman e il giovane juventino Manolo Portanova si rendono protagonisti di un “simpatico siparietto”.

Barcellona-Juventus: Koeman e il vaffa di Portanova

Al momento del rigore fischiato alla Juventus, è il mister del Barcellona Koeman ad andare verso la panchina juventina per provare a contrastare la richeista di cartellino rosso per il suo difensore Lenglet, già ammonito e colpevole del fallo di mano che ha poi portato al penalty. A quel punto, quando i calciatori della Juventus cercavano di portare al rosso del rivale, ecco il mister blaugrana arrabbiarsi ma ricevere qualche insulto ironico e qualche battuta. Sui social non è sfuggita la reazione di Manolo Portanova, 20enne centrocampista, ma anche la risata di Paulo Dybala conseguenza del “vaffa” del compagno.