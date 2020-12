Barcellona-Juventus diretta e streaming Sky e Mediaset: dove vedere il match oggi

Barcellona-Juventus si gioca questa sera martedì 8 dicembre 2020 per l’ultima gara del girone di Champions League. Blaugrana contro bianconeri, ma soprattutto Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Si gioca per la vittoria del raggruppamento che potrebbe dare un avversario più alla portata negli ottavi di finale.

Barcellona-Juventus, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione da una parte e dall’altra. Il Barcellona si affiderà a Ter Stegen tra i pali. Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba in difesa. L’ex Pjanic con Busquets in mezzo al campo. Messi, Pedri, Coutinho che agiranno alle spalle di Griezmann. La Juventus potrebbe dare spazio a Buffon in porta. Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro sulla linea difensiva. Ramsey, l’ex Arthur e McKennie a centrocampo con Chiesa esterno di destra. Morata e Cristiano Ronaldo in avanti.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, Busquets; Messi, Pedri, Coutinho; Griezmann.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Barcellona-Juventus, valida per la sesta giornata del gruppo G della Champions League, si giocherà come detto oggi martedì 8 dicembre allo stadio Camp Nou di Barcellona alle ore 21.00. Barcellona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky: canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match, per chi volesse, sarà trasmesso anche in chiaro sulle reti Mediaset, per la precisione su Canale 5.

Barcellona-Juventus sarà trasmessa ovviamente anche in diretta streaming. Chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà scaricare l’app di Sky Go utilizzabile anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure pc o notebook. Un’altra possibilità per seguire la partita è Now Tv: il servizio di streaming di Sky offre infatti la visione di diversi eventi calcistici nel proprio palinsesto. Bisognerà collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti specifici. I non abbonati a Sky potranno seguire il match sulla piattaforma online Mediaset Play collegandosi al sito.