Barcellona-Juventus non è ancora finita: la sorella di Cristiano Ronaldo punge… Messi

Il verdetto del campo non lascia spazio ad interpretazioni. Barcellona-Juventus di martedì sera in Champions League ha visto i bianconeri dominare e vincere la sfida. Grande protagonista, senza dubbio, Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, proprio davanti al suo rivale di sempre Lionel Messi.

A tornare sulla vittoria dei bianconeri e sulla prova magistrale del portoghese è stata sua sorella Elma Aveiro che con un post su Instagram ha infiammato ancora la battaglia tra il 7 della Juve e il 10 blaugrana.

Cristiano Ronaldo vs Messi: il post di Elma

La sorella di Cristiano Ronaldo ha voluto rianimare il duello tra suo fratello e Lionel Messi con un post con un’immagine che non ha bisogno di commenti: “Mio re, sei il migliore del mondo. L’orgoglio della mia vita”. Bellissime parole, peccato che lo scatto ritragga CR7 in piedi esultante mentre il suo rivale blaugrana in ginocchio sconsolato. Altra frecciata da parte di Elma Aveiro alla Pulce del Barcellona…