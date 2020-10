Barcellona, Koeman: “Battere la Juventus a Torino aiuta per crescere”

E’ piaciuta al tecnico catalano Ronald Koeman la prestazione delle sua squadra stasera a Torino contro la Juventus in Champions League: “Abbiamo fatto una grande partita contro un squadra forte in Europa. Abbiamo creato molte opportunità per segnare. Sono molto contento per il gioco e per il carattere della squadra che ha dimostrato grande personalità in mezzo al campo. Griezmann è stato un po’ sfortunato però ha fatto una buona partita. Vincere qui contro una squadra forte in Europa come la Juve aiuta. Ora dobbiamo prepararci per la partita di sabato”.