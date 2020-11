Barcellona, Koeman: “Il Bayern è più forte di noi e per la Champions ci sono davanti”

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha analizzato la rosa attuale della sua squadra che in campionato non sta facendo faville: “Pedri è il giocatore che mi ha più sorpreso positivamente. Griezmann è un attaccante che lavora molto e può decidere la posizione che vuole. Dipende da lui. Dembelé si sta allenando a fondo e sta migliorando fisicamente. Messi mi ha dimostrato che nonostante i suoi problemi con il club vuole continuare a vincere. Leo è il migliore ed è legato al club: il Barcellona è stato, è e sarà sempre una squadra migliore con lui”. L’allenatore olandese non si sbilancia sui nomi dei possibili rinforzi a gennaio: “Depay? Non è il momento di parlare di giocatori che non sono qui, non va bene. È vero che il suo nome è emerso e che ha sempre giocato in nazionale con me -riporta Sport.Sky.it-. Tutti possono avere la loro opinione, vedremo cosa potrà succedere in futuro. Eric Garcia può arrivare a gennaio? Non lo so, dipende dal Manchester City”.