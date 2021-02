Barcellona, Koeman: “Messi al Psg? Di Maria irrispettoso. Ha messo pepe al match di Champions”

Il calciatore del Psg Angel Di Maria dopo la vittoria contro il Nimes in campionato, ha parlato dell’eventuale acquisto di Messi: “Dobbiamo rimanere calmi, ma penso che ci siano molte possibilità”. L’argentino è stato però bacchettato da Ronald Koeman allenatore del Barcellona: “E’ una mancanza di rispetto dire queste cose. Inoltre si commette un grave errore perchè si aggiunge pepe alla partita di Champions League che abbiamo contro il PSG per gli ottavi di finale. Non trovo né giusto né rispettoso parlare così tanto di un giocatore che è ancora con la maglia del Barcellona. Questo non va bene secondo me. Parlare così tanto di Leo è irrispettoso, perché gioca per il Barcellona, ​​e questo prima di una partita di Champions League contro di loro. “. Il Psg in effetti potrebbe essere la futura squadra di Messi che sta prendendo lezioni di francese.