Barcellona, Koeman: “Ricevo tanti complimenti per il calcio che esprimiamo. Messi? Non sono d’accordo con Setien”

Il Barcellona domani torna in campo per la partita di Champions League contro la Dynamo Kiev, match che la Juventus monitorerà con particolare attenzione visto che sono le due squadre inquiline nello stesso girone dei bianconeri. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman, nella conferenza pre-Dynamo ha parlato dei consensi ricevuti in merito al gioco espresso dai catalani: “Ricevo molti commenti positivi, siamo la squadra che crea il maggior numero di occasioni in ogni partita. Dobbiamo aumentare la nostra efficacia in zona gol, abbiamo tanta qualità e possiamo migliorare. La cosa positiva è che stiamo aggiungendo tanti giovani in rosa – ha dichiarato il tecnico olandese -, quindi potrebbe servire del tempo in più”.

“MESSI STRAORDINARIO”

Koeman non poteva poi evitare nuove coccole a Messi: “Leo è un calciatore straordinario, il migliore al mondo. Lo vedo ogni giorno in allenamento – spiega Koeman – , ha un carattere vincente. È il nostro capitano, ci parliamo sempre. Non sono d’accordo con Setien, ma ognuno è libero di esprimere la propria opinione”.