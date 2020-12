Barcellona, Koeman: “Sappiamo come fermare Ronaldo. Se perdo mi incazzo”

Vigilia di Champions League per il Barcellona che domani affronterà la Juventus in un match che sarà decisivo per definire chi vincerà il girone. Il tecnico dei catalani Ronald Koeman in conferenza stampa ha ammesso che la sconfitta di sabato scorso contro il Cadice lo ha ferito particolarmente e ha avvertito i suoi giocatori che una squadra al livello del Barça non può permettersi così tanti errori individuali. “La sconfitta di Cadice è diversa dalla sconfitta contro l’Atlético Madrid. Dobbiamo analizzare come ci vengono segnati i gol. Non faccio teatro, se perdo sono incazzato. E così ho detto ai giocatori . Al Barça non possiamo accettare i gol che abbiamo subito in diverse partite ”, ha lamentato l’olandese. Consapevole che la sua squadra deve migliorare, Koeman si è lamentato della mancanza di tempo per svolgere allenamenti di qualità – “non ci sono sessioni di allenamento, si tratta più di analizzare e comunicare” – e ha sottolineato che la sua squadra “genera cinque o sei chiare possibilità di gol in ogni partita ”.

Nonostante ciò, Koeman ha una diagnosi chiara. “ Abbiamo bisogno di più equilibrio; più efficacia e meno guasti . Gli errori individuali ci costano obiettivi e ci costeranno punti. Abbiamo perso troppi punti per cose che non possiamo lasciare che accadano”. Poi l’affondo sulla Lega spagnola:”Se giochi il martedì in Champions devi pensare ad altri orari per la Liga. Noi siamo la squadra che ha giocato 5 partite fuori casa e tutte e 5 la notte. Se giochi il mercoledì hai un giorno per recuperare ma come pensi di giocare alle 21 di sabato quando hai la partita martedì? Questo non aiuta le squadre spagnole”. Infine un pensiero sul connazionale Matthijs de Ligt, allenato in Nazionale. “Matthijs è un grande giocatore e nonostante la sua giovane età ha già tanta esperienza. Vogliamo sempre avere i migliori giocatori e lui lo può diventare nel suo ruolo, considerata l’età e considerato il fatto che è nel giro da molti anni. È una bravissima persona, cerca di migliorarsi sempre. E spiace per me che giochi alla Juve e non qui ma è successo prima che io arrivassi”.

A Koeman viene chiesto anche del confronto Messi-Cristiano Ronaldo. L’allenatore del Barça ha elogiato entrambi i giocatori: “È fantastico che abbiano mantenuto questo livello per quindici anni, per me sono stati i due migliori al mondo negli ultimi anni. Il mio riconoscimento perché le loro caratteristiche sono molto diverse, ma entrambi sono in grado di segnare, con magie, vincere titoli … Non dico chi è il migliore, perché i due hanno vinto tanto. Cristiano è ancora uno dei migliori e lavora ogni giorno per restarci. Bisogna avergli rispetto”. Per quanto riguarda la partita in sé e il ruolo che può svolgere CR7 , ha aggiunto: “Dobbiamo cercare di avere la palla in modo che non possa essere un pericolo”.